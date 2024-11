(Foto) Število žrtev poplav v Španiji narašča: Ljudje so še vedno ujeti v zasutih garažah in hišah Svet 24 Število žrtev katastrofalnih poplav na jugovzhodu Španije je naraslo na najmanj 211, je danes sporočil španski premier Pedro Sanchez. Napovedal je, da bodo na prizadeta območja napotili dodatnih 10.000 vojakov in policistov.



