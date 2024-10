Slovenska karitas zbira sredstva za pomoč prizadetim v poplavah v Španiji Družina

Vzhodno in južno Španijo so te dni prizadele katastrofalne poplave. Slovenska karitas je za prvo pomoč že namenila 5.000 evrov Karitas Španije in začenja z akcijo zbiranja sredstev za pomoč prizadetim.

