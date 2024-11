“Neonacisti sedijo tudi v parlamentu” – Lenart Žavbi o Sv. Urhu o tem, “da so bili Titovi partizani svetniki ” -Žiga Turk ga je obtožil “prilizovanja režimu” in ga primerjal “z lenim otrokom partijskih staršev v svinčenih sedemdesetih” topnews.si Med drugim je izjavil, da so med poslanci sedanjega državnega zbora neonacisti in proti njim napovedal “bitko” generacije. “Neonacisti sedijo tudi v parlamentu in naslednja leta bodo bitka generacije s skrajno desnico … in kakršnikoli klici o veliki koaliciji z leve so v resnici izdaja lastnih vrednost in temu bomo morali v prihodnjem letu in […]...

Sorodno

Omenjeni Žiga Turk Najbolj brano Osebe dneva Anže Kopitar

Janez Janša

Tanja Fajon

Marjan Šarec

Nataša Pirc Musar