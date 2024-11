(VIDEO) Lenart Žavbi in njegovo stalinistično gromovništvo na Sv. Urhu Demokracija Piše: Nova24tv.si Poslanec Gibanja Svoboda je na sv. Urhu pred skromnim občinstvom naslednikov največjega zločina na slovenskih tleh nanizal kup spornih in preverljivo lažnih ter protiustavnih izjav, ki jih je za Planet TV komentiral zgodovinar dr. Jože Dežman. Dan spomina na mrtve je za mnoge minil v znamenju žalnih slovesnosti in obiskov pokopališč, poslanec Gibanja Svobode pa je 1. november iz ...

Sorodno

































































Omenjeni Gibanje Svoboda

Ljubljana

ustavno sodišče Najbolj brano Osebe dneva Tanja Fajon

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Robert Golob

Janez Janša