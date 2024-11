Rusija nad Kijev spet poslala roj dronov, ti so zanetili več požarov #video SiOL.net Rusija je v soboto popoldne in nato še ponoči z droni izvedla nove napade na Kijev, od koder poročajo o več požarih in škodi, ki so jo povzročili padajoči deli sesteljenih brezpilotnih letal. Več ukrajinskih virov poroča, da so nočni napadi trajali več kot pet ur. Da je ponoči sestrelila več ukrajinskih dronov nad ruskim ozemljem, navaja tudi Moskva.

