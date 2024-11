Oglasila sta se Zelenski in Kličko, to so ponoči počeli Rusi zurnal24.si Rusija danes znova poroča o napredku na bojiščih na vzhodu Ukrajine. Obrambno ministrstvo je sporočilo, da so zavzeli vas Vičneve, ki leži le nekaj več kot deset kilometrov od strateško pomembnega mesta Pokrovsk. Že v soboto je Moskva poročala o zavzetju dveh krajev, enega v regiji Doneck in enega v regiji Harkov.

Sorodno



Omenjeni Moskva

Rusija

Ukrajina

Volodimir Zelenski Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Anže Kopitar

Robert Golob

Marjan Šarec

Marta Kos