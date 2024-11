Predsedniška tekma v ZDA pred torkovimi ostaja povsem neodločena in nihče ne more z gotovostjo napovedati, ali bodo ZDA dobile prvo predsednico, Kamalo Harris, ali se bo v Belo hišo vrnil 45. predsednik, Donald Trump. Do sobote je glasove predčasno po pošti ali v živo glasovalo že 72 milijonov od skupaj okrog 162 milijonov registriranih volivcev.



