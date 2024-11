V ZDA so se z odprtjem prvih volišč začele volitve Mladina V ZDA so se z odprtjem volišč v več zveznih državah začele volitve, na katerih Američani med drugim izbirajo prihodnjega predsednika oziroma predsednico države med republikancem Donaldom Trumpom in demokratko Kamalo Harris. Več kot 82 milijonov ljudi je že izkoristilo možnost predčasnega glasovanja.

