Tragična smrtna nesreča 62-letnega moškega Lokalec.si V petek dopoldne je na zasebni parceli v okolici Domžal pri delu na električnem letalu elisa hudo poškodovala 62-letnega moškega, ki je stal ob letalu. Odpeljali so ga v urgentni blok ljubljanskega kliničnega centra, kjer pa je zaradi hudih poškodb umrl, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Vir: sta

