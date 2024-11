57-letna ženska nasilna do svojih sorodnikov Lokalec.si Kranjski policisti so včeraj okoli 16.30 obravnavali primer nasilja v družini, kjer naj bi bila 57-letna ženska nasilna do svojih sorodnikov. Policisti so ji izdali prepoved približevanja, obenem pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil in vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja z elementi nasilja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

