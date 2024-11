“Iranske oblasti morajo nemudoma in brezpogojno izpustiti univerzitetno študentko, ki so jo nasilno aretirali, potem ko se je slekla v znak protesta proti vsiljivem uveljavljanju obveznega zakrivanja s strani varnostnikov” PORTAL PLUS Iranske oblasti so v soboto aretirale študentko, ki se je pred univerzo v Teheranu v znak protesta proti poniževanju žensk slekla do spodnjega perila. Pred tem naj bi jo varnostniki v poslopju nadlegovali v povezavi z njenimi oblačili. Amnesty International zahteva njeno takojšnjo izpustitev. Pri tem pa očitno nima nobene podpore Združenih narodov, njenega generalnega […]

Sorodno



Omenjeni Amnesty International

Združeni narodi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Anže Kopitar

Robert Golob

Marjan Šarec

Marta Kos