V Iranu aretirali študentko, ki se je iz protesta zaradi nadlegovanja slekla RTV Slovenija Iranske oblasti so v soboto pridržale študentko, ki se je pred univerzo v Teheranu v znak protesta slekla do spodnjega perila. Pred tem naj bi jo varnostniki v poslopju nadlegovali zaradi njenih oblačil, ji odstranili naglavno ruto in ji raztrgali obleke.

