Izraelska vojska trdi, da so ubili dva poveljnika Hezbolaha #video SiOL.net Na jugu in vzhodu Libanona se nadaljujejo napadi izraelske vojske. Izraelska vojska navaja, da je ubila dva poveljnika šiitskega gibanja Hezbolah. Po navedbah libanonskega ministrstva za zdravje so bili v ločenem izraelskem napadu brez opozorila na gosto naseljeno območje pri Sidonu ubiti trije ljudje. Posnetek iz Sidona si oglejte zgoraj.

