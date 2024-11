Število smrtnih žrtev spopadov med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah v Libanonu je preseglo 3.000, več kot milijon prebivalcev Libanona je moralo zapustiti svoje domove. Izraelska letala so popoldne napadla tudi Sirijo, in sicer obveščevalni štab Hezbolaha južno od Damaska.