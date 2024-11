13. avgusta letos so na Litostrojski 56 v Ljubljani potekala zaključna dela za tako imenovano "nadomestno" oziroma "začasno" Dramo (medtem ko prava Drama v centru mesta še vedno čaka na gradbeno dovoljenje za prenovo in dograditev), ravnateljica Drame Vesna Jurca Tadel in ministrica za kulturo ter koordinatorka Levice Asta Vrečko pa sta pred izbrani povabljenimi novinarji pozirali in se hvalili, č ...