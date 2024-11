Drama je: razkrivamo zasebne povezave vpletenih, in če jih ne briga računsko sodišče, bodo ustavili še inšpekcije in policijo Pozareport.si Po včerajšnjem razkritju dokazljivo nezakonitega poslovanja začasne ali nadomestne ljubljanske Drame na Litostrojski 56 (vir), čemur bi morali slediti odstop ministrice za kulturo Aste Vrečko, razrešitev ravnateljice javnega zavoda SNG Drama Vesne Jurce Tadel in takojšnja prekinitev najemne pogodbe med Dramo ter zasebnima podjetjema Alterna Intertrade in L56 , danes objavljamo nove podrobnosti: - Kl ...

