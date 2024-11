Bencin in gorivo v Sloveniji cenejša Primorski dnevnik Opolnoči se bo na bencinskih servisih zunaj avtocest v Sloveniji liter 95-oktanskega bencina pocenil 2,4 centa na 1,486 evra in liter dizelskega goriva za en cent na 1,518 evra. Pocenilo se bo tudi kurilno olje, in sicer za 1,2 centa na 1,115 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 18. novembra, je danes sporočilo slovensko ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Če ne bi regulirali cen, ...

