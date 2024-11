Spremenile so se cene dizla in bencina: koliko boste zdaj plačali za rezervoar N1 Opolnoči se je ob nespremenjenih trošarinah na bencinskih servisih zunaj avtocest liter 95-oktanskega bencina pocenil za 2,4 centa na 1,486 evra. Liter dizla je medtem pri 1,518 evra cenejši za en cent. Pocenilo se je tudi kurilno olje, in sicer za 1,2 centa na 1,115 evra za liter.

