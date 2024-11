Ameriški volilci se bodo v torek odpravili na volišča, kjer bodo izvolili novega predsednika oziroma predsednico. Republikanec Donald Trump in demokratka Kamala Harris sta minuli konec tedna izkoristila za zadnje nagovore volilcem, predsedniška tekma pa bo, kot kaže, napeta vse do konca. Zadnje javnomnenjske raziskave so pokazale, da kandidata loči zgolj ena odstotna točka, zmagovalca volitev pa ...