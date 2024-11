“Vsak, ki trdi, da ve, kaj se bo zgodilo 5. novembra, zavaja sebe in druge” – Zelo verjetno, da verjetno tudi takoj po volitvah še ne bo znano, kdo je zmagal Kamala Harris ali Donlad Trump topnews.si Kandidata na ameriških predsedniških volitvah, demokratka Kamala Harris in republikanec Donald Trump sta danes vstopila v zadnji konec tedna napete predsedniške kampanje. V ključnih državah bosta poskušala prepričati še zadnje neodločene volivce. Trump, ki se želi senzacionalno vrniti v Belo hišo po porazu leta 2020, medtem obljublja preoblikovanje vlade in agresivne trgovinske vojne, da bi […]...

