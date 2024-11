Pravilnik o učinkoviti rabi energije. Kaj morate vedeti? Cekin.si Kateri bojlerji bodo prepovedani in zakaj? S čim jih nadomestiti in do kdaj? Vse kar morate vedeti o novem pravilniku o učinkoviti rabi energije, ki prepoveduje vgradnjo električnih bojlerjev in tudi grelnih naprav, kot so električni radiatorji in paneli, ter seveda posledično razburja javnost.

