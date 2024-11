Koalicija napoveduje spremembe pravilnika, ki prepoveduje bojlerje SiOL.net V javnosti v zadnjih dneh odmeva vsebina pravilnika o učinkoviti rabi energije, ki po novem letu prepoveduje vgradnjo električnih bojlerjev in nekaterih drugih grelnih naprav. V SD se zavzemajo za razveljavitev te določbe pravilnika, za spremembe pa so tudi v Levici in Svobodi. Kot pravijo, je treba zaščititi socialno najšibkejše.

