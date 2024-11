Poštni delavci napovedali stavko Primorske novice Člani Sindikata poštnih delavcev bodo stavkali. Stavko bodo začeli 22. novembra, zanjo pa so se odločili, ker delodajalec ni spoštoval sklenjenega dogovora. Stavkovne zahteve se nanašajo na povečanje števila zaposlenih in nagrajevanje, s čimer bi preprečili odhode in preobremenjenost zaposlenih. Poštarji se bodo v času stavke osredotočili na dostavo paketov, na pisemskem delu pa bodo izvajali zakonsko določen minimum.

Sorodno