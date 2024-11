Piše: Domen Mezeg (Nova24tv.si) V Sindikatu poštnih delavcev so napovedali stavko. Ta naj bi se začela 22. novembra, zanjo pa so se odločili, ker delodajalec ne spoštuje dogovora, ki so ga z njim sklenili. Zahteve se med drugim nanašajo na povečanje števila zaposlenih v podjetju in sistem nagrajevanja. Z ustreznimi ukrepi bi bilo po njihovem mogoče preprečiti odhode in preobremenjenost poštnih del ...