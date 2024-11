James Van Der Beek, zvezdnik iz serije Simpatije in oče šestih otrok, je nedavno z javnostjo delil svojo diagnozo. Hollywoodski igralec James Van Der Beek je razkril, da je zbolel za rakom: “Imam raka na debelem črevesu in danki. Z diagnozo se soočam ob podpori svoje neverjetne družine.” “Imam razlog za optimizem in počutim se dobro,” je dodal mož in oče šestih otrok. Van Der Beek je v isti objav ...