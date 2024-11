Zaradi težav v evropski avtomobilski industriji ukrepe napovedujeta tudi Michelin in Schaeffler SiOL.net Težave evropske avtomobilske industrije se nadaljujejo. Danes je francoski izdelovalec pnevmatik Michelin napovedal zaprtje dveh tovarn v Franciji do leta 2026, nemški razvojni dobavitelj delov za avtomobile in stroje Schaeffler pa je naznanil ukinitev 4.700 delovnih mest po Evropi, poročajo tuje tiskovne agencije.

