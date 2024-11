Michelin napovedal zaprtje dveh tovarn v Franciji do leta 2026. Delavci napovedujejo stavko. RTV Slovenija Francoski izdelovalec pnevmatik Michelin je napovedal zaprtje dveh tovarn v Franciji do leta 2026, nemški razvojni dobavitelj delov za avtomobile in stroje Schaeffler pa ukinitev 4700 delovnih mest po Evropi.

Sorodno