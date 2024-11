Celjski kirurgi bodo operirali na lastno pest, brez dogovora z UKC Ljubljana in Maribor SiOL.net V celjski bolnišnici bodo začeli operacije na odprtem srcu brez dogovora s kliničnima centroma v Ljubljani in Mariboru, poleg tega še niso izpolnjeni pogoji za financiranje teh operacij, danes poroča časnik Dnevnik. V bolnišnici so prve operacije napovedali za prihajajoči konec tedna, njihove odgovore na vprašanja o navedbah časnika pa STA še čaka.

