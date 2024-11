CELJE dr. Klokočovnik bo spet operiral Novice.si Iz celjske splošne bolnišnice so sporočili, da bodo konec prihodnjega tedna v okviru Oddelka za kadriokirurgijo opravili prvi poseg na odprtem srcu. Gre za projekt pod vodstvom priznanega slovenskega kirurga dr. Tomislava Klokočovnika, ki se je sicer začel že lani, a so ga zaradi administrativnega zapleta z izdajo dovoljenja za opravljanje bolnišnične dejavnosti ustavili. Do konca leta načrtujejo ...

