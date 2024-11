Kako bo videti prenovljena ljubljanska tržnica z garažno hišo? 24ur.com Na ljubljanski občini so pridobili vseh 16 soglasij, potrebnih za izdajo gradbenega dovoljenja za projekt prenove osrednje mestne tržnice z gradnjo garažne hiše. Župan Zoran Janković pravi, da je na to novico čakal 18 let. Izdajo gradbenega dovoljenja pričakuje še letos, izvedba prenove bi se lahko začela prihodnje leto in bi trajala poltretje leto. Cene projekta pa za zdaj še ne razkrivajo. Ta j...

