Piše: Spletni časopis, Moja Dolenjska, C. R. Do danes se glede prevzemanja odgovornosti za nakup Litijske 51 ni zgodilo nič. Bivša ministrica Dominika Švarc Pipan je po dolgih mukah in po tem, ko je skušala odgovornost prevaliti na zaposlene, že odstopila, takrat pa so v Poslanski skupini SDS opozarjali, da je odgovornost bistveno širša – vse do vlade. Tako je včeraj ob vložitvi interpelacije zop ...