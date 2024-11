Poslanci SDS so v državni zbor vložili interpelacijo zoper ministra za finance Klemna Boštjančiča. V največji opozicijski stranki menijo, da je Boštjančič zaradi svojih preteklih dejanj popolnoma izgubil kredibilnost, ki je potrebna za opravljanje ministrske funkcije. Boštjančiču med drugim očitajo zlorabo uradnega položaja, oškodovanje javnih sredstev in zavajanje javnosti pri nakupu nesojene so ...