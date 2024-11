Včerajšnji, sprva mirni shod v Novem Sadu se je sprevrnil v kaos in na Trgu Svobode za seboj pustil razdejanje. Protestniki, ki med drugim zahtevajo kazensko preganjanje vseh, ki so odgovorni za tragedijo ob tamkajšnji železniški postaji, so v poslopje mestne hiše metali kamenje in bakle, pred vhodom pa razlili vsebino cisterne s fekalijami.