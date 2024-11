V Novem Sadu po smrtonosni nesreči na železniški postaji množični protesti in izgredi RTV Slovenija V Novem Sadu se je zaradi smrti 14 ljudi ob zrušenju nadstreška na železniški postaji na ulicah zbralo več tisoč ljudi, ki tragedijo pripisujejo malomarnosti in korupciji vlade in predsednika Aleksandra Vučića.

