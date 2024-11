V Genterovcih in na Šafarskem prijetih 21 tujcev Vestnik V preteklem dnevu so policisti v Pomurju obravnavali šest kaznivih dejanj, prometno nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami, dva nedovoljena prehoda čez državno mejo, pet kršitev javnega reda in miru ter štiri povoženja divjadi.





