Brutalen napad na izraelske navijače, Netanjahu že reagiral zurnal24.si V Amsterdamu je po nogometni tekmi evropske lige med Ajaxom in Maccabijem iz Tel Aviva (5:0) v četrtek zvečer prišlo do nasilnih spopadov med propalestinskimi demonstranti in izraelskimi navijači, piše nemška tiskovna agencija dpa. Policija je sporočila, da je pridržala 57 ljudi, ni pa navedla njihove narodnosti in ali gre za nogometne navijače.

