V minuli noči je zagorela novo zgrajena stanovanjska hiše v Brežicah. Požar so gasilci omejili in pogasili, nastala je velika premoženjska škoda. Policisti in kriminalisti so zavarovali območje in bodo opravili ogled požarišča ter ugotavljali vzroke za nastanek požara. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, so danes sporočili iz PU Novo mesto. preberite več » ...