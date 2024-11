"Sodnikom in njihovim družinam je dodeljeno varovanje le, če se presodi, da so ogroženi" RTV Slovenija "Pričakujemo, da bodo pristojni organi čim prej izvedli vse postopke, odkrili storilca in nadaljevali vse, kar je potrebno," je dejala ministrica za pravosodje Andreja Katič po požigu hiše brežiškega sodnika.

