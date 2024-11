Umrla ilustratorka, lutkarica in glasbenica Eka Vogelnik Primorske novice V 79. letu starosti je po hudi bolezni umrla ilustratorka, lutkarica, gledališka ustvarjalka in glasbenica Alenka Eka Vogelnik. Pogreb bo v družinskem krogu s prijatelji, so danes sporočili iz družinskega kroga. Vogelnik je s svojim ustvarjalnim delom več kot 40 let pomembno oblikovala in obogatila ...

