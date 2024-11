Po hudi bolezni se je poslovila Alenka Eka Vogelnik, ki je s svojim delom spisala nekaj čudovitih trenutkov našega otroštva. Ilustratorka, lutkarica, glasbenica in gledališka ustvarjalka je svoje delo opravljala več kot štiri desetletja. Ela Vogelnik je ustvarjala več kot 40 let Verjetno so si mnogi najbolj zapomnili njuni lutkovni seriji, ki sta se predvajali […] Prispevek Poslovila se je umetnic ...