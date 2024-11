Pogrešan 16-letni Matej, to je nazadnje sporočil staršem Lokalec.si Gorenjski policisti so bili 6. novembra 2024, okoli 22.40, obveščeni o pogrešani osebi Mateju Tavčarju, starem 16. let, iz Sela pri Žirovnici, občina Žirovnica. Matej Tavčar je visok okoli 185 cm, suhe postave, kratkih temno rjavih las. Oblečen je bil v modre hlače, znamke Puma, modro bundo, znamke Fundango, obut je bil v črne športne čevlje Tommy Hilfiger. Pri sebi je imel tudi temnejši nahrbtnik ...

