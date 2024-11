Na spletni strani policije je objavljeno obvestilo o pogrešani 14-letni Tjaši Šinko. Pogrešana: Tjaša ŠINKO

Leto rojstva: 2010

Starost ob pogrešanju: 14 let

Kraj prebivanja: Velika dolina

Pogrešana od: 05.11.2024 Opis osebe ob pogrešanju: Visoka okoli 160–165 cm, vitke postave (okoli 50 kg), z dolgimi temno rjavimi lasmi, ki segajo do polovice hrbta, in rjavimi očmi. Na levi strani med ustnico in ...