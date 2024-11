Prenovili in dozidali bodo dom starejših občanov Ilirska Bistrica Primorske novice Vlada je v načrt razvojnih programov za obdobje 2024-2027 uvrstila projekt prenove in dozidave doma starejših občanov Ilirska Bistrica, ki sicer spada v skupino projektov izvajanja enovitega sistema dolgotrajne oskrbe. Cilj skoraj osemmilijonske naložbe je izboljšanje bivalnega standarda stanovalcev, požarne varnosti in funkcionalnosti doma.

