Pismo iz Beograda: Dan mrtvih Finance Prvega novembra se je zrušil nadstrešek vhoda v železniško postajo v Novem Sadu, umrlo je 14 ljudi. Do torka, ko pišem to kolumno, je odstopil le minister za gradbeništvo, promet in infrastrukturo Vesić. Preostali so potisnili glave v pesek in čakajo, da bi videli, koga bo predsednik Vučić še prepustil valovom.

