Ani Roš Stojan naziv najboljše kuharske mojstrice na svetu po mnenju strokovnjakov Primorske novice Na letošnji podelitvi nagrad Best Chef Awards so nagrado za najboljšo kuharsko mojstrico na svetu po mnenju strokovnjakov podelili Ani Roš Stojan iz Hiše Franko v Kobaridu, je poročal spletni portal The National. Lani se je v tem izboru uvrstila na tretje mesto v glavni kategoriji najboljših kuharjev na svetu.

