Riera po bolečem porazu: Življenje je velika šola, enako velja za nogomet 24ur.com Nogometaši Celja lahko obžalujejo poraz proti favoriziranemu Betisu v 3. krogu Uefine Konferenčne lige (1:2), potem ko so varovanci Alberta Riere še globoko v sodnikovem dodatku imeli v žepu vsaj točko. Na koncu so grofje ostali praznih rok in bodo na preostalih treh tekmah do konca ligaškega dela omenjenega tekmovanja skušali osvojiti dovolj točk za prezimitev na mednarodni sceni.

