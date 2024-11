Slovenski nogometni prvoligaš NK Celje se bo v četrtek v tekmi 3. kroga konferenčne lige v Sevilli pomeril z Betisom. Celjani so v uvodnih dveh krogih vknjižili zmago in poraz, saj so sprva v gosteh izgubili z Vitorio Guimaraes z 1:3, nato pa doma odpihnili Istanbul Basaksehir kar s 5:1.



