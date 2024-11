Ministrstvo za naravne vire in prostor je dalo v javno obravnavo osnutek zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje. Ta določa, da se pridobivanje premoga v rudniku opusti do 31. decembra 2033. Komentarje je mogoče oddati do 25. novembra.



