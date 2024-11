V javni obravnavi osnutek zakona o zapiranju premogovnika Velenje Energetika.NET Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) je v javno obravnavo posredovalo osnutek zakona o postopnem zapiranju premogovnika Velenje (ZPZPV). Pripombe so možne do 25. novembra 2024.

