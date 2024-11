Severu Gaze po opozorilih mednarodnih strokovnjakov grozi lakota Primorske novice Prebivalcem na severu Gaze grozi lakota, so v petek v poročilu opozorili mednarodni strokovnjaki iz odbora za preverjanje in potrjevanje ocen tveganja za lakoto (FRC). Izpostavili so, da se razmere hitro slabšajo, in pozvali k takojšnjemu ukrepanju.

Sorodno







Omenjeni Izrael Najbolj brano Osebe dneva Goran Dragić

Janja Garnbret

Luka Dončić

Matjaž Kek

Tadej Pogačar